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    Daily Star: ван де Бек недоволен своим положением в «МЮ». Он собирается уйти летом

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Daily Star, футболист недоволен положением в английской команде. Он считает, что получает слишком мало игровой практики.

    23-летний голландец требует встречи с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.

    • В сентябре «МЮ» купил ван де Бека за 39 миллионов евро.
    • Хавбек провел 26 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

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    Источник: Daily Star

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2719

      Dgad 32 минуты назад

      При таком Бруну ему только остается на лавке сидеть, нужно уходить

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      Рейтинг: +11467

      Cules2013 36 минут назад

      Интересно, почему не пошло в МЮ?
      В Аяксе играл очень прилично. А МЮ не хочет его в Барсу лямов за 20-25 продать? Нам бы по-дешёвке сгодился)))

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