Daily Star: ван де Бек недоволен своим положением в «МЮ». Он собирается уйти летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Star, футболист недоволен положением в английской команде. Он считает, что получает слишком мало игровой практики.

23-летний голландец требует встречи с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.