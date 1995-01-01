Daily Star: ван де Бек недоволен своим положением в «МЮ». Он собирается уйти летом

При таком Бруну ему только остается на лавке сидеть, нужно уходить
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Daily Star, футболист недоволен положением в английской команде. Он считает, что получает слишком мало игровой практики.
23-летний голландец требует встречи с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.
- В сентябре «МЮ» купил ван де Бека за 39 миллионов евро.
- Хавбек провел 26 матчей, забил один гол и сделал один ассист.