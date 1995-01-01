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    «МЮ» отдал ван де Бека в аренду «Эвертону»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перешел в «Эвертон».

    24-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца сезона.

    Сообщалось, что подписание голландца – это личная просьба нового тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда.

    • В 2020 году «МЮ» купил ван де Бека за 39 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    Ван де Бек согласился на переход в «Эвертон» (Фабрицио Романо)

    «Эвертон» намерен арендовать у «МЮ» ван де Бека

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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