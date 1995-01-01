«МЮ» отдал ван де Бека в аренду «Эвертону»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перешел в «Эвертон».
24-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца сезона.
Сообщалось, что подписание голландца – это личная просьба нового тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда.
- В 2020 году «МЮ» купил ван де Бека за 39 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 1 гол.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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