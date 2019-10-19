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    Йоанн Гуркюфф - статьи

    #8 | Полузащитник
    Имя Йоанн
    Фамилия Гуркюфф
    Состав Без клуба
    Родной город Плоамёр
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июля 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
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