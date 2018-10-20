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Йоанн Гуркюфф
Статистика
Йоанн Гуркюфф - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1986 (40), Плоамёр
#8 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
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Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Франции 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1 : 2
20.10.2018
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
1 : 0
06.10.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
3 : 0
29.09.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0 : 3
26.09.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
1 : 3
15.09.2018
Анжер
63' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Дижон
0 : 2
01.09.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
0 : 4
25.08.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Дижон
2 : 0
18.08.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 2
11.08.2018
Дижон
87' - 90'
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