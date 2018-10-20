Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Лига 1 2016/2017 Франция. Лига 1 2015/2016 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Суперкубок Франции 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Франции 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008