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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лион
Дижон - Лион: обзор матча 26 сентября 2018
Дижон
26.09.2018, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 3
Завершен
Лион
16'
М. Дембеле
19'
М. Дембеле
35'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лион
Вторая желтая
Э. Лойодиче
90'
+3
66'
Вторая желтая
Л. Тусар
59'
Желтая карточка
Л. Тусар
Желтая карточка
Э. Лойодиче
56'
35'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Пас отдал
Рафаэл
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-3-2
31
Рунарссон
23
Киман
6
Лаутоа
4
Ямбере
4
Хаддади
19
Розье
12
Лойодиче
17
Абид
20
Амалфитано
11
Таварес
9
Жанно
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
21
Морель
64
Денайе
15
Дюбуа
29
Тусар
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Траоре
11
Терье
9
Дембеле
Остались в запасе
Дижон
Лион
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Дижон - Лион
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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