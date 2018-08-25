Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Дижон
Ницца - Дижон: обзор матча 25 августа 2018
Ницца
25.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 4
Завершен
Дижон
67'
Н. Агер
83'
У. Хаддади
86'
Ж. Кейта
90+3'
Ж. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Дижон
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Ж. Кейта
Пас отдал
В. Розье
90'
+1
Замена
Ж. Мари
️️️️
М. Абид
Желтая карточка
М. Ле Биан
88'
86'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Кейта
Пас отдал
Н. Слити
83'
ГОЛ! 0:2!
У. Хаддади
78'
Замена
Б. Жанно
️️️️
Ф. Саммаритано
Замена
Ж. Макенго
️️️️
П. Лис-Мелу
72'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
Б. Срарфи
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
Н. Агер
Пас отдал
Э. Лойодиче
66'
Замена
Ж. Кейта
️️️️
Р. Амалфитано
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
55'
38'
Желтая карточка
В. Лаутоа
6'
Желтая карточка
Н. Агер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Дижон
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Кардиналь
29
Эрейе
4
Данте
21
Боскальи
15
Данило
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
61
Тамез
9
Маолида
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
4-4-1-1
31
Рунарссон
19
Розье
21
Агер
6
Лаутоа
4
Хаддади
12
Лойодиче
17
Абид
23
Слити
20
Амалфитано
7
Саммаритано
11
Таварес
33
Лис-Мелу
17
Макенго
17
Макенго
33
Лис-Мелу
19
Срарфи
8
Ле Биан
8
Ле Биан
19
Срарфи
20
Амалфитано
14
Кейта
14
Кейта
20
Амалфитано
17
Абид
14
Мари
14
Мари
17
Абид
7
Саммаритано
9
Жанно
9
Жанно
7
Саммаритано
Остались в запасе
Ницца
Дижон
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Ницца - Дижон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Дижон
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+