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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Анжер
Дижон - Анжер: обзор матча 15 сентября 2018
Дижон
15.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 3
Завершен
Анжер
13'
У. Саид
20'
С. Баокен
29'
Ф. Тайт
38'
Б. Сантамария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Анжер
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
У. Саид
76'
73'
Желтая карточка
В. Канга
70'
Замена
В. Канга
️️️️
С. Баокен
Замена
М. Абид
️️️️
Э. Лойодиче
67'
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Н. Слити
63'
54'
Желтая карточка
М. Павлович
38'
ГОЛ! 1:3!
Б. Сантамария
Пас отдал
Ф. Тайт
Желтая карточка
У. Хаддади
32'
29'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тайт
Пас отдал
В. Мансе
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Баокен
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
13'
Желтая карточка
Э. Лойодиче
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Анжер
13
Стефан Баокен
ВР
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
4-3-1-2
31
Рунарссон
4
Ямбере
4
Хаддади
23
Киман
19
Розье
20
Амалфитано
12
Лойодиче
23
Слити
14
Кейта
22
Саид
11
Таварес
4-1-3-1
13
Баокен
15
Мансе
8
Траоре
4
Павлович
25
Бамба
7
Сантамария
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
15
Капелле
29
Тайт
12
Лойодиче
17
Абид
17
Абид
12
Лойодиче
23
Слити
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
23
Слити
22
Саид
7
Саммаритано
7
Саммаритано
22
Саид
13
Баокен
9
Канга
9
Канга
13
Баокен
Остались в запасе
Дижон
Анжер
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Дижон - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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