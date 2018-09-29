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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Дижон
Страсбур - Дижон: обзор матча 29 сентября 2018
Страсбур
29.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 0
Завершен
Дижон
13'
Н. Да Кошта
90'
Ж. Мартен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Дижон
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мартен
90'
63'
Желтая карточка
В. Лаутоа
Желтая карточка
П. Мартинес
32'
31'
Желтая карточка
С. Ямбере
22'
Желтая карточка
Ж. Кейта
ГОЛ! 1:0!
Н. Да Кошта
Пас отдал
А. Томассон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
19
Каси
18
Мартинес
23
Митрович
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
8
Мартен
28
Томассон
9
Зохи
10
Да Кошта
3-2-3-1-1
31
Рунарссон
4
Хаддади
5
Кулибали
4
Ямбере
19
Розье
6
Лаутоа
14
Мари
23
Слити
20
Амалфитано
14
Кейта
11
Таварес
Остались в запасе
Страсбур
Дижон
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Страсбур - Дижон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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