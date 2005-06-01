Карьеру Гуркюффа сломали травмы и проблемы с психологией. Сейчас он кайфует от тенниса

Разгромил пару оппонентов, заявился на международный турнир

В сезоне-2005/06 во Франции появился «новый Зидан». Тогда Йоанн Гуркюфф забил 16 голов, а Клод Кабанесс (один из колумнистов L’Equipe) в своем блоге писал: «Я прежде видел такую грацию и технику только у одного игрока. И он становился легендой «Реала» и сборной Франции. Конечно же, это Зидан. Гуркюфф может повторить его путь. И я даже уверен: он может стать лучше».

Предсказания по (возможно) одному из сильнейших футболистов своего поколения во Франции не сбылись – он слишком быстро потерял форму и перестал оправдывать ожидания.

Травма – главная причина провала Гуркюффа

Открываем статистику травм Гуркюффа на Transfermarkt и ужасаемся. Портал ведет этот раздел в профиле Гуркюффа с сезона-2009/10. С этого момента он получил 19 травм и лечился в общей сложности 860 дней. То есть пропустил почти три полноценных сезона. За это время у него были переломы костей, надрывы и разрывы связок, болезненные растяжения. Самый интересный момент из больничной карты Гуркюффа – «неизвестная травма», полученная в сезоне-2015/16. Из-за нее он отдыхал 262 дня.

Иногда дела доходило до абсурда. В 2014-м он травмировал лодыжку во время прогулки с собакой (его 14-я травма за 4 года). Смотрим на статистику Transfermarkt: из-за этого он пропустил 20 дней.

У Гуркюффа были проблемы с психологией. Об этом говорил Анчелотти

Из «Ренна» в 2006-м Гуркюфф уехал в «Милан» с настроением уничтожать всех в Серии А. Но спустя полгода после переезда, который сопровождался резким спадом (всего 5 матчей в старте в Серии А – 0 голов и 2 голевые передачи), Гуркюфф резко высказался о своей адаптации:



«Мне трудно привыкнуть к чемпионату Италии. Он не такой быстрый, если сравнивать его с Францией. Но он сложнее. Партнеры не очень хорошо понимают пока, потому что они не привыкли ко мне. Еще есть языковой барьер. Я сделаю все, чтобы как можно быстрее улучшить мою игру».

Самое интересное, что с каждой игрой Анчелотти доверял ему все меньше и меньше. Гуркюфф не показывал ту форму, которая была у него в Лиге 1. И это здорово ударило по статистике. Сезон-2007/08 – 15 матчей в чемпионате Италии, из которых только 4 он начал в старте. Разумеется, «Милан» без всякого сожаления расстался с ним.

Анчелотти подвел итог выступлениям Гуркюффа в «Милане» такой фразой:

«Он потерял мотивацию. Нет, он вел себя довольно профессионально, но не на поле. Там он был вальяжным парнем, все делал очень лениво и очень медленно. Я не узнавал его. У нас было много бесед, из которых я понял: единственная причина спада Йоанна скрывается в его голове. Морально он так и не адаптировался к Серии А».

Гуркюфф еще десять лет метался по Франции, после чего ушел из футбола. Сейчас он в теннисе

С момента возвращения во Францию у Гуркюффа было четыре команды:

1. «Бордо». Сначала аренда, потом его выкупили. Стал чемпионом Франции и ушел в «Лион» за 22 милллиона евро.

2. «Лион». Показывал неплохую игру, какое-то время им интересовался «Арсенал». Но из-за травм Гуркюфф остался без контракта.

3. Оставался пару месяцев без клуба, потом приютил «Ренн». Сотрудничество испортили травмы. Вновь ушел на правах свободного агента.

4. «Дижон». Поиграл полгода, после чего стороны расторгли соглашения.

С января Гуркюфф без команды. Периодически он появляется на французском ТВ, но не комментирует слухи о будущем.

Недавно у Гуркюффа появилось новое занятие – теннис. С марта он активно тренируется и участвует в различных французских турнирах. Любовь к теннису Гуркюффа еще с детства. Сейчас плотнее заниматься им позволяет отсутствие команды.

Гуркюфф уже заявился на международный турнир среди полупрофессионалов, который пройдет во Франции в следующем году. Пока на его счету две победы с одинаковым счетом – 6:0, 6:0.

Один из его партнеров (имя не названо) дал интервью RMC Sport, в котором рассказал о Гуркюффе: «Я знал, что это звезда футбола. На корт против меня вышел приятный и улыбающийся молодой человек. Мы прекрасно поиграли. Он, конечно, разгромил меня. Но от этого матча у меня остались приятные впечатления».

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