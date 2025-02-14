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Робин ван Перси
Новости
Робин ван Перси - новости
Завершил карьеру
6 августа 1983 (43)
#32 | Нападающий
185 см | 79 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Салах повторил достижение Анри, Ширера и ван Перси
2025.02.14 01:11
Ван Перси близок к началу самостоятельной тренерской карьеры
2024.04.09 16:40
1
20 самых скандальных трансферов в истории футбола
2023.11.21 23:34
4
Ван Перси назвал трех лучших футболистов мира
2023.10.25 11:09
1
Впервые за 10 лет футболист «Манчестер Юнайтед» забил 30 голов за сезон
2023.05.26 00:34
1
Рэшфорд выдал лучший бомбардирский результат для «МЮ» за 10 лет
2023.04.28 13:34
Видео
Дркушич в матче с «Торпедо» забил в свои ворота в стиле ван Перси. Это первый гол москвичей в РПЛ с 2015 года
2022.07.17 16:44
1
Сон повторил рекорд ван Перси по голам с нерабочей ноги в сезоне АПЛ
2022.05.08 00:47
1
Фото
«Удачи, сын». Ван Перси пошутил по поводу своего сходства с Пучем
2021.07.28 21:22
5
Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ
2021.04.27 09:27
2
Уилшир: «Если бы «Арсеналу» удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса, Насри, клуб выиграл бы АПЛ»
2020.05.27 07:46
2
Ван Перси: «Фергюсон умел быть жестким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить»
2020.03.31 06:39
Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»
2020.03.06 11:27
Ван Перси: «Кройфф, Марадона, Зидан, Месси, Роналдо и Роналду – величайшие футболисты всех времен»
2020.02.04 08:40
7
Сульшер – о ван Перси: «Он не имеет права критиковать мой стиль. Я не знаю Робина»
2020.01.04 18:28
7
Прощальный матч Компани. Легенды «Манчестер Сити» сыграли вничью с легендами АПЛ
2019.09.12 00:22
4
Ван Перси: «Я был женат на «Арсенале», но постепенно жена устала от меня»
2019.08.18 08:49
3
Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport
2019.07.12 06:54
Ван Перси назвал лучших игроков, с которыми выступал в одной команде
2019.05.24 11:35
5
Ван Перси завершит карьеру в конце сезона
2018.10.24 23:14
3
Видео
Ван Перси встретился с юными болельщиками «Фейеноорда» возле школы в Роттердаме
2018.10.10 10:55
2
Фото
Ван Перси в 35 лет стал лучшим игроком месяца в Голландии
2018.09.14 01:27
5
Ван Перси: «Салах = огонь!»
2018.04.25 08:55
6
Видео
«Фейеноорд» анонсировал возвращение ван Перси
2018.01.20 01:15
4
Венгер – об уходе Санчеса: «Мы теряем одного футболиста, но можем приобрести другого»
2018.01.19 07:43
2
Ван Перси вернется в «Фейеноорд» спустя 14 лет
2018.01.12 20:10
2
Жиру может заменить ван Перси в «Фенербахче»
2018.01.03 13:16
«Фенербахче» отпустит ван Перси в «Фейеноорд»
2017.10.05 09:30
4
Ван Перси опроверг информацию о том, что он завершает карьеру
2017.09.05 20:55
«Фенербахче» заинтересован в Дзюбе и хочет заменить им ван Перси
2017.09.04 19:26
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