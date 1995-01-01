Ван Перси: «Я был женат на «Арсенале», но постепенно жена устала от меня»

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал об уходе из клуба. Летом 2012 года голландец перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Я был женат на «Арсенале». Брак длился восемь лет, после чего жена устала от меня: клуб не предложил мне контракт. В тот момент я еще хотел выиграть АПЛ. Были два варианта продолжения карьеры – оба из Манчестера», – цитирует ван Перси Mirror.