Ван Перси: «Я был женат на «Арсенале», но постепенно жена устала от меня»

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал об уходе из клуба. Летом 2012 года голландец перешел в «Манчестер Юнайтед».
«Я был женат на «Арсенале». Брак длился восемь лет, после чего жена устала от меня: клуб не предложил мне контракт. В тот момент я еще хотел выиграть АПЛ. Были два варианта продолжения карьеры – оба из Манчестера», – цитирует ван Перси Mirror.
- Голландец выступал за «Арсенал» с 2004 по 2012 год (194 матча в АПЛ, 96 голов).
- В «Юнайтед» ван Перси играл с 2012 по 2015 год (86 матчей в АПЛ, 48 голов).
- Сейчас игрок завершил карьеру и работает на ТВ.