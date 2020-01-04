Сульшер – о ван Перси: «Он не имеет права критиковать мой стиль. Я не знаю Робина»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил бывшему форварду команды Робину ван Перси. Голландец выразил мнение, что менеджер не должен улыбаться после поражений.

«Я не знаю Робина, он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой тренерский стиль. Меняться я не буду. Он выступал под моим 20-м номером. Вероятно, это все, что ван Перси от меня получит», – сказал норвежец.