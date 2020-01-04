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  • Сульшер – о ван Перси: «Он не имеет права критиковать мой стиль. Я не знаю Робина»

Сульшер – о ван Перси: «Он не имеет права критиковать мой стиль. Я не знаю Робина»

4 января 2020, 18:28
7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил бывшему форварду команды Робину ван Перси. Голландец выразил мнение, что менеджер не должен улыбаться после поражений.

«Я не знаю Робина, он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой тренерский стиль. Меняться я не буду. Он выступал под моим 20-м номером. Вероятно, это все, что ван Перси от меня получит», – сказал норвежец.

  • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
  • Ван Перси выигрывал с командой АПЛ.
  • Сульшер работает в «Юнайтед» больше года.

Источник: твиттер Match of the Day
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Манчестер Юнайтед ван Перси Робин Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (7)
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Cules2013
1578159525
Жёстко он его) Сульшер оказывается не такой уж и добренький. Захочет, за словом в карман не полезет. Ну а ван Перси великий нападающий, но умом как-то не блистал, не припомню такого. Да и характер у него тоже не подарок.
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mutabor0992
1578163138
Походу скоро на выход...Раз Сульшер такой нервный.А РВП по сути прав.Что улыбаться как дурачку,особенно после поражений.
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rewo
1578165030
Никогда не нравился Ван Перси
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BARCLAYS_APL
1578167167
Я бы Ван Перси сейчас иметь в команде хотел бы чем эту поделку физрука. Эх сейчас все Ван Перси, Руни, Нани, Эрерра, Ди Мария, Феллайни, Флетчер, и т.д не помешали бы.
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lipatov32
1578174065
Какой стиль? Где МЮ при тебе тренирище? Молчал бы!!!
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