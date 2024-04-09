Ван Перси близок к началу самостоятельной тренерской карьеры

Робин ван Перси может в ближайшее время покинуть «Фейеноорд».
- 40-летний экс-футболист закончил игровую карьеру летом 2019 года.
- В марте 2020-го он начал тренерскую карьеру, войдя в штаб «Фейеноорда».
- Впоследствии возглавлял юношеские и молодежные команды роттердамцев.
Сейчас ван Перси ведет переговоры с «Херенвеном» о назначении на пост главного тренера.
Его пригласил генеральный директор клуба Ферри де Хан – они вместе выступали за «Фейеноорд».
«Херенвен» занимает 11-е место в таблице чемпионата Нидерландов с 33 очками в 29 турах.