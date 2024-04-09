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    • Ван Перси близок к началу самостоятельной тренерской карьеры

    Ван Перси близок к началу самостоятельной тренерской карьеры

    Робин ван Перси может в ближайшее время покинуть «Фейеноорд».

    • 40-летний экс-футболист закончил игровую карьеру летом 2019 года.
    • В марте 2020-го он начал тренерскую карьеру, войдя в штаб «Фейеноорда».
    • Впоследствии возглавлял юношеские и молодежные команды роттердамцев.

    Сейчас ван Перси ведет переговоры с «Херенвеном» о назначении на пост главного тренера.

    Его пригласил генеральный директор клуба Ферри де Хан – они вместе выступали за «Фейеноорд».

    «Херенвен» занимает 11-е место в таблице чемпионата Нидерландов с 33 очками в 29 турах.

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    Источник: De Telegraaf

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    09.04.2024 16:40
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