Венгер – об уходе Санчеса: «Мы теряем одного футболиста, но можем приобрести другого»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил потерю своей командой Алексиса Санчеса с уходом Робина ван Перси.

«Ван Перси пришел к нам, когда он играл за дубль «Фейеноорда». Мы проделали с ним большую работу. И когда такие игроки уходят, это особенно больно.

Наши болельщики прекрасно знают, что Санчес не продлит контракт. Они воспринимают это уже как факт.

Да, мы теряем одного футболиста, но можем приобрести другого. Думаю, один сможет заменить другого», – считает Венгер.

Напомним, что нападающий сборной Чили в ближайшее время должен заключить контракт с «Манчестер Юнайтед». В обратном направлении проследует Генрих Мхитарян.