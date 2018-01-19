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    Венгер – об уходе Санчеса: «Мы теряем одного футболиста, но можем приобрести другого»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил потерю своей командой Алексиса Санчеса с уходом Робина ван Перси.

    «Ван Перси пришел к нам, когда он играл за дубль «Фейеноорда». Мы проделали с ним большую работу. И когда такие игроки уходят, это особенно больно.

    Наши болельщики прекрасно знают, что Санчес не продлит контракт. Они воспринимают это уже как факт.

    Да, мы теряем одного футболиста, но можем приобрести другого. Думаю, один сможет заменить другого», – считает Венгер.

    Напомним, что нападающий сборной Чили в ближайшее время должен заключить контракт с «Манчестер Юнайтед». В обратном направлении проследует Генрих Мхитарян.

    Источник: Goal.com

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    19.01.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 19 января 2018, 12:01

      Ну если к Генриху приедет и Обомеянг, то в принципе будет очень даже неплохо, тем более эти парни отлично друг друга понимают!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 января 2018, 09:26

      Может лучше нового тренера приобрести?)

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