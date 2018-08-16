Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Робин ван Перси
Статистика
Робин ван Перси - статистика
Завершил карьеру
6 августа 1983 (43)
#32 | Нападающий
185 см | 79 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Турция. Суперлига 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Англии 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Emirates Cup 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Фейеноорд
1 : 1
16.08.2018
Тренчин
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
1
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
11
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
97
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+