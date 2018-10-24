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    Какой вы футболист?

    Ван Перси завершит карьеру в конце сезона

    Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси рассказал о планах завершить карьеру.

    «Когда мне стоит остановиться? Думаю, это произойдет в конце сезона. Мне будет 36 лет. Я буду играть на профессиональном уровне 18 лет. С пяти лет я занимался только футболом. Я не буду считать возвращение в «Фейеноорд» успешным только в том случае, если мы выиграем чемпионат.

    Когда оно будет успешным? Оно уже такое, если вы посмотрите на всю картину. Я не чувствую веселья от игры, это не то, как я хотел завершить карьеру. В «Фейеноорде» веселье вернулось», – сказал ван Перси.

    Ван Перси выступает на профессиональном уровне с 2001 года. Он играл за «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

    Источник: beIN Sports

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    24.10.2018 23:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:14

      Уход из Арсенала испортил всю его дальнейшую карьеру.

      2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 25 октября 2018, 00:01

      интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Жентус 24 октября 2018, 23:31

      Как же вы коряво перевели. Пришлось источник искать переводить, чтобы понять, что "ОНО", это веселье.

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