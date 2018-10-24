Ван Перси завершит карьеру в конце сезона

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси рассказал о планах завершить карьеру.

«Когда мне стоит остановиться? Думаю, это произойдет в конце сезона. Мне будет 36 лет. Я буду играть на профессиональном уровне 18 лет. С пяти лет я занимался только футболом. Я не буду считать возвращение в «Фейеноорд» успешным только в том случае, если мы выиграем чемпионат.

Когда оно будет успешным? Оно уже такое, если вы посмотрите на всю картину. Я не чувствую веселья от игры, это не то, как я хотел завершить карьеру. В «Фейеноорде» веселье вернулось», – сказал ван Перси.

Ван Перси выступает на профессиональном уровне с 2001 года. Он играл за «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».