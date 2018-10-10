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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ван Перси встретился с юными болельщиками «Фейеноорда» возле школы в Роттердаме

    Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси во время поездки на автомобиле остановился возле одной из местных школ, чтобы поприветствовать детей.

    «Остановился возле школы в Роттердаме. Думал, что быстренько отобью всем «пять», – написал футболист в инстаграме.

    На счету форварда 102 матча и 50 голов за сборную Голландии. Ранее он выступал за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В «Фейеноорд» он вернулся в прошлом сезоне.

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    Источник: Instagram

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    10.10.2018 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 10 октября 2018, 13:33

      Спасибо тебе товарищь Перси за такой простой и добрый поступок.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 октября 2018, 11:47

      Кокорин вышел из СИЗО..

      Простите,самому настобриздело..(не удержался)(

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