Ван Перси встретился с юными болельщиками «Фейеноорда» возле школы в Роттердаме

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси во время поездки на автомобиле остановился возле одной из местных школ, чтобы поприветствовать детей.

«Остановился возле школы в Роттердаме. Думал, что быстренько отобью всем «пять», – написал футболист в инстаграме.

На счету форварда 102 матча и 50 голов за сборную Голландии. Ранее он выступал за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В «Фейеноорд» он вернулся в прошлом сезоне.