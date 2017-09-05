Ван Перси опроверг информацию о том, что он завершает карьеру

Нападающий турецкого «Фенербахче» Робин ван Перси, получивший травму крестообразных связок колена, опроверг растиражированную некоторыми СМИ информацию, что голландец якобы не сможет продолжить играть в футбол.

В действительности, форвард выбыл не более чем на месяц, хотя изначально предполагалось, что восстановление может затянуться чуть ли не на год. Это подтвердил и нынешний клуб ван Перси, сообщает The Sun.

Напомним, что голландец играет в футбол на профессиональном уровне с 2001 года, когда он начал карьеру в «Фейеноорде».