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    Ван Перси опроверг информацию о том, что он завершает карьеру

    Нападающий турецкого «Фенербахче» Робин ван Перси, получивший травму крестообразных связок колена, опроверг растиражированную некоторыми СМИ информацию, что голландец якобы не сможет продолжить играть в футбол.

    В действительности, форвард выбыл не более чем на месяц, хотя изначально предполагалось, что восстановление может затянуться чуть ли не на год. Это подтвердил и нынешний клуб ван Перси, сообщает The Sun.

    Напомним, что голландец играет в футбол на профессиональном уровне с 2001 года, когда он начал карьеру в «Фейеноорде».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 20:55
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