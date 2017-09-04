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    «Фенербахче» заинтересован в Дзюбе и хочет заменить им ван Перси

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает входить в сферу интересов «Фенербахче». Сообщается, что турецкий клуб хочет арендовать 29-летнего россиянина и заменить им форварда Робина ван Перси.

    «Фенербахче» все еще планирует взять Артема Дзюбу в аренду, речь идет о годичной аренде. Это очень даже возможный вариант – «Фенербахче» готов взять Дзюбу, так как они недовольны ван Перси и им нужен высокий форвард», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.09.2017 19:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 сентября 2017, 18:49

      ван перси не нравиться , что мало пашет на поле??? ну Дзюба им покажет как надо.... тормозить

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 5 сентября 2017, 01:09

      Если Фенер возьмет Дзюбу это будет хорошо как для Зенита, так и для Артема.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 23:21

      Да не пять матчей он за Зенит провел, а в пяти вышел на 10 минут. Писали бы хоть правду! Писаки...

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 сентября 2017, 22:49

      Если бы Ван Перси было на данный момент лет 50 - Дзюба мог бы его заменить на футбольном поле. А так - увы, земля и небо. Особенно если учесть нынешнюю форму Артёма.

      1
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 4 сентября 2017, 22:35

      Дзюба на вторичный рынок вышел

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 сентября 2017, 21:29

      Самое оно для буратино....

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 сентября 2017, 21:07

      А Ван Перси в обратном направлении

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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 4 сентября 2017, 21:00

      Чем дальше в болото, тем жирнее утки...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 сентября 2017, 20:56

      обменяет пусть зенит его на ван перси)) отличная сделка будет))

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 4 сентября 2017, 20:52

      ЗЮБА не сможет заменить ван Перси, даже если он будет со сломаной ногой!!!

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