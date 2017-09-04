«Фенербахче» заинтересован в Дзюбе и хочет заменить им ван Перси

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает входить в сферу интересов «Фенербахче». Сообщается, что турецкий клуб хочет арендовать 29-летнего россиянина и заменить им форварда Робина ван Перси.

«Фенербахче» все еще планирует взять Артема Дзюбу в аренду, речь идет о годичной аренде. Это очень даже возможный вариант – «Фенербахче» готов взять Дзюбу, так как они недовольны ван Перси и им нужен высокий форвард», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.