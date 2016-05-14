Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марлон Фрай - статистика

Завершил карьеру
24 марта 1996 (30)
#24 | Полузащитник
181 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
3 : 2
14.05.2016
Ингольштадт
23' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
2 : 1
07.05.2016
Байер
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
2 : 1
30.04.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3 : 0
16.04.2016
Айнтрахт
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
0 : 2
10.04.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
3 : 0
01.04.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
0 : 2
20.03.2016
Байер
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
1 : 0
13.03.2016
Гамбург
1' - 77'
27'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3 : 3
05.03.2016
Байер
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1 : 4
02.03.2016
Вердер
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3 : 1
28.02.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
0 : 1
21.02.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
1 : 2
13.02.2016
Байер
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
0 : 0
06.02.2016
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.01.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ингольштадт
0 : 1
19.12.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
5 : 0
12.12.2015
Боруссия М
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
2 : 1
05.12.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 3
21.11.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
17.10.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
1 : 1
04.10.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
0 : 3
26.09.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1 : 0
23.09.2015
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
3 : 0
20.09.2015
Байер
Был в запасе
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+