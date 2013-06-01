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Вальдо
Статистика
Вальдо - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1981 (45)
#23 | Нападающий
184 см | 79 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
13
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 1
01.06.2013
Бетис
1' - 83'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
26.05.2013
Леванте
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 3
19.05.2013
Райо Вальекано
61' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0 : 0
10.05.2013
Сарагоса
1' - 58'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
0 : 1
27.04.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
1 : 0
20.04.2013
Леванте
69' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5 : 1
06.04.2013
Леванте
68' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
1 : 1
17.03.2013
Леванте
1' - 88'
18'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 2
03.03.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
25.02.2013
Осасуна
69' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.02.2013
Леванте
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 2
09.02.2013
Малага
68' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
72' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 1
26.01.2013
Вальядолид
69' - 90'
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