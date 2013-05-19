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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 19 мая 2013
Леванте
19.05.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 3
Завершен
Райо Вальекано
52'
Р. Аквафреска
86'
В. Иборра
20'
Пити
56'
Ф. Васкес
72'
Пити (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
90'
+1
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Р. Аквафреска
90'
ГОЛ! 2:3!
В. Иборра
Пас отдал
Р. Гарсия
86'
84'
Желтая карточка
Рубен
83'
Замена
Ж. Амат
️️️️
Х. Фуэго
82'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
Э. Родас
️️️️
К. Лелль
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Пити
67'
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Вальдо
️️️️
Мичел
61'
56'
Замена
Х. Карлос
️️️️
А. Переа
56'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Васкес
ГОЛ! 1:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
Р. Гарсия
52'
50'
Желтая карточка
А. Гальвез
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Эль-Жар
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Пити
Желтая карточка
К. Лелль
16'
12'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Мичел
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Вальдо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
47
Иси
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
49
Адриан Сабальс
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-3-1-2
1
Навас
15
Карабелас
4
Наварро
26
Винтра
22
Лелль
10
Иборра
21
Мичел
23
Симао
16
Риос
25
Эль-Жар
99
Аквафреска
4-4-2
23
Рубен
21
Фигерас
6
Гальвез
23
Арбилья
22
Мартинес
10
Пити
8
Гонсалес
18
Фуэго
10
Домингес
20
Васкес
80
Переа
25
Эль-Жар
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Эль-Жар
22
Лелль
5
Родас
5
Родас
22
Лелль
21
Мичел
23
Вальдо
23
Вальдо
21
Мичел
18
Фуэго
5
Амат
5
Амат
18
Фуэго
80
Переа
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
80
Переа
8
Гонсалес
10
Трасоррас
10
Трасоррас
8
Гонсалес
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
47
Иси
ЦП
49
Адриан Сабальс
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
47
Иси
ЦП
49
Адриан Сабальс
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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