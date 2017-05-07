Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейми Хансон - статистика

Завершил карьеру
10 ноября 1995 (30), Бартон
#6 | Полузащитник
190 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
16
0
1
3
0
Дерби Каунти
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
07.05.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 0
29.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
22.04.2017
Кардифф
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Брайтон
2 : 1
17.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.04.2017
Барнсли
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
08.04.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
18.03.2017
Астон Вилла
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
07.03.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Блэкберн
1 : 0
04.03.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
25.02.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
21.02.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
46'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
18.02.2017
Престон
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
14.02.2017
Уиган Атлетик
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Фулхэм
3 : 2
11.02.2017
Уиган Атлетик
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
07.02.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Дерби Каунти
3 : 2
21.01.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
1 : 0
13.01.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
3 : 0
02.01.2017
Дерби Каунти
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 0
31.12.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Фулхэм
2 : 2
17.12.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
14.12.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
3 : 0
11.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.12.2016
Дерби Каунти
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
3 : 0
19.11.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
05.11.2016
Дерби Каунти
47' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
2 : 0
29.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
22.10.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Дерби Каунти
0 : 0
18.10.2016
Брентфорд
Был в запасе
Главные новости
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
1
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+