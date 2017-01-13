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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Дерби Каунти
Лидс - Дерби Каунти: обзор матча 13 января 2017
Лидс
13.01.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
45'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Дерби Каунти
89'
Вторая желтая
Б. Джонсон
Замена
А. Моуатт
️️️️
П. Эрнандес
87'
82'
Желтая карточка
Т. Инс
Замена
С. Даллас
️️️️
К. Руф
79'
74'
Желтая карточка
К. Бэйрд
68'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Бент
65'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
П. Эрнандес
56'
Желтая карточка
К. Бартли
51'
46'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ж. де Сар
46'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Камара
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
П. Эрнандес
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ПП
9
Абдул Камара
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-2-1-3
31
Грин
2
Койл
12
Эйлинг
5
Бартли
28
Берарди
14
Виейра
23
Бридкатт
19
Эрнандес
15
Дукара
9
Вуд
7
Руф
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
5
Шекелл
7
Брайсон
4
де Сар
6
Хансон
4
Джонсон
10
Инс
10
Бент
9
Камара
7
Руф
15
Даллас
15
Даллас
7
Руф
19
Эрнандес
20
Моуатт
20
Моуатт
19
Эрнандес
4
де Сар
19
Хьюз
19
Хьюз
4
де Сар
9
Камара
11
Выдра
11
Выдра
9
Камара
10
Бент
35
Наджент
35
Наджент
10
Бент
Остались в запасе
Лидс
Дерби Каунти
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Лидс - Дерби Каунти
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Элланд Роад
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