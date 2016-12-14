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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти: обзор матча 14 декабря 2016
Куинз Парк Рейнджерс
14.12.2016, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
86'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
86'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инс
Пас отдал
А. Камара
80'
Замена
К. Брайсон
️️️️
У. Хьюз
79'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Вайманн
Замена
О. Шодипо
️️️️
Д. Кузинс
77'
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Вашингтон
69'
Замена
Б. Глэдвин
️️️️
Т. Чери
64'
63'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
26'
Желтая карточка
К. Бэйрд
17'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
24
Джордан Кузинс
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Сандро
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
6
Линч
21
Бидуэлл
24
Холл
21
Луонго
9
Чери
24
Кузинс
7
Нгбакото
14
Вашингтон
3-4-3
33
Карсон
36
Кио
22
Бэйрд
15
Пирс
29
Ольссон
19
Хьюз
4
Джонсон
19
Баттерфилд
10
Инс
10
Бент
18
Вайманн
9
Чери
7
Глэдвин
7
Глэдвин
9
Чери
14
Вашингтон
91
Полтер
91
Полтер
14
Вашингтон
24
Кузинс
30
Шодипо
30
Шодипо
24
Кузинс
18
Вайманн
9
Камара
9
Камара
18
Вайманн
19
Хьюз
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Хьюз
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Сандро
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Сандро
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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