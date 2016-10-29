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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 29 октября 2016
Дерби Каунти
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
17'
С. Кристи
67'
А. Пирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+1
Желтая карточка
А. Нухиу
Замена
М. Лоу
️️️️
Д. Расселл
90'
Замена
И. Анья
️️️️
Т. Инс
88'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
84'
Желтая карточка
Т. Инс
82'
77'
Замена
А. Нухиу
️️️️
С. Флетчер
75'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
А. Пирс
67'
66'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
61'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Пудил
51'
Желтая карточка
Л. Палмер
ГОЛ! 1:0!
С. Кристи
Пас отдал
Т. Инс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
34
Джейк Кин
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
15
Пирс
4
Джонсон
29
Ольссон
6
Хансон
19
Баттерфилд
77
Расселл
10
Бент
10
Инс
4-1-3-2
25
Доусон
36
Пудил
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Рич
20
Ли
10
Беннэн
2
Палмер
3
Джонс
88
Хупер
45
Форестьери
77
Расселл
3
Лоу
3
Лоу
77
Расселл
10
Инс
21
Анья
21
Анья
10
Инс
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
36
Пудил
26
Флетчер
26
Флетчер
36
Пудил
Флетчер
9
Нухиу
9
Нухиу
Флетчер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
32
Джек Хант
ПЗ
34
Джейк Кин
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
34
Джейк Кин
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
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2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
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