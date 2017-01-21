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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Рединг
Дерби Каунти - Рединг: обзор матча 21 января 2017
Дерби Каунти
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
36'
Д. Бент
63'
Т. Инс
74'
У. Хьюз
16'
Д. Свифт
80'
Я. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Рединг
90'
+6
Вторая желтая
Д. Обита
Замена
Д. Шекелл
️️️️
Д. Расселл
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Обита
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
88'
Замена
С. Кристи
️️️️
К. Брайсон
88'
Желтая карточка
Д. Расселл
85'
80'
ГОЛ! 3:2!
Я. Мейте
Пас отдал
Л. Келли
Желтая карточка
К. Брайсон
79'
75'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Свифт
75'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Л. Мур
ГОЛ! 3:1!
У. Хьюз
74'
ГОЛ! 2:1!
Т. Инс
Пас отдал
К. Брайсон
63'
41'
Желтая карточка
Д. Свифт
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
Р. Кио
36'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Л. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
48
Чарльз Вернам
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
7
Брайсон
19
Хьюз
4
де Сар
29
Ольссон
77
Расселл
10
Бент
10
Инс
4-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
4
Илори
26
Мур
5
МакШейн
19
Уильямс
21
Обита
4
Келли
8
Свифт
29
Керморган
12
МакКлири
77
Расселл
5
Шекелл
5
Шекелл
77
Расселл
7
Брайсон
29
Кристи
29
Кристи
7
Брайсон
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
8
Свифт
11
Мейте
11
Мейте
8
Свифт
26
Мур
9
Самуэль
9
Самуэль
26
Мур
Остались в запасе
Дерби Каунти
Рединг
13
Келле Рос
ВР
48
Чарльз Вернам
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
48
Чарльз Вернам
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Дерби Каунти - Рединг
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Прайд Парк
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