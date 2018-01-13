Жером Приор - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Жером
|Фамилия
|Приор
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
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€ 600
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|Имя
|Жером
|Фамилия
|Приор
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|02.03.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|25.02.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Амьен (Амьен)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|28.01.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Лион (Лион)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|16.01.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Кан (Кан)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|20.12.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|17.12.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|08.12.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:3
|Страсбур (Страсбур)
|01.12.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:2
|Бордо (Бордо)
|28.11.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|03.11.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Монако (Монако)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нант (Нант)
|30.09.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|6:2
|Бордо (Бордо)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Генгам (Генгам)
|15.09.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|08.09.2017
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Труа (Труа)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Метц (Метц)
|06.08.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:2
|Бордо (Бордо)