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    Жером Приор - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Жером
    Фамилия Приор
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Тулон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 августа 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Анжер (Анжер)
    02.03.2018 Был в запасе Монако (Монако) 2:1 Бордо (Бордо)
    25.02.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Ницца (Ницца)
    18.02.2018 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Бордо (Бордо)
    10.02.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:2 Амьен (Амьен)
    03.02.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:2 Бордо (Бордо)
    28.01.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:1 Лион (Лион)
    20.01.2018 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Бордо (Бордо)
    16.01.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Кан (Кан)
    13.01.2018 Был в запасе Труа (Труа) 0:1 Бордо (Бордо)
    20.12.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    17.12.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 1:0 Бордо (Бордо)
    08.12.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:3 Страсбур (Страсбур)
    01.12.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:2 Бордо (Бордо)
    28.11.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    25.11.2017 Был в запасе Кан (Кан) 1:0 Бордо (Бордо)
    19.11.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Марсель (Марсель)
    03.11.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Бордо (Бордо)
    28.10.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Монако (Монако)
    21.10.2017 Был в запасе Амьен (Амьен) 1:0 Бордо (Бордо)
    15.10.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Нант (Нант)
    30.09.2017 Был в запасе ПСЖ (Париж) 6:2 Бордо (Бордо)
    23.09.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:1 Генгам (Генгам)
    15.09.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:1 Бордо (Бордо)
    08.09.2017 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Бордо (Бордо)
    26.08.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Труа (Труа)
    19.08.2017 Был в запасе Лион (Лион) 3:3 Бордо (Бордо)
    12.08.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Метц (Метц)
    06.08.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:2 Бордо (Бордо)
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