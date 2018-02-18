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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 18 февраля 2018
Марсель
18.02.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
34'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
86'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Л. Окампос
81'
42'
Желтая карточка
Л. Лерагер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Пайет
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Пеле
23
Амави
6
Роланду
23
Рами
2
Сакаи
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
2-2-1-3
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
8
Мейте
21
Лерагер
10
Малком
12
Пелленар
9
Лаборд
12
де Превилль
Остались в запасе
Марсель
Бордо
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Марсель - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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