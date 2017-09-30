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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 30 сентября 2017
ПСЖ
30.09.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
6 : 2
Завершен
Бордо
5'
Неймар
12'
Э. Кавани
21'
Т. Менье
40'
Неймар (П)
45'
Ю. Дракслер
58'
К. Мбаппе
31'
Ю. Санкаре
89'
Малком (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
89'
ГОЛ с пенальти! 6:2!
Малком
64'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
ГОЛ! 6:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
58'
Желтая карточка
Т. Менье
45'
+1
ГОЛ! 5:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
К. Мбаппе
45'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Неймар
40'
39'
Желтая карточка
В. Йованович
31'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Н. де Превилль
ГОЛ! 3:0!
Т. Менье
Пас отдал
Ю. Бершиче
21'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
12'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
17
Бершиче
5
Маркиньос
3
Кимпембе
12
Менье
12
Рабьо
6
Верратти
10
Неймар
7
Дракслер
10
Мбаппе
10
Кавани
2-3-2-2
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
21
Лерагер
28
Тулалан
13
Санкаре
10
Малком
40
Камано
12
Пелленар
12
де Превилль
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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