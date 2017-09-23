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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Генгам
Бордо - Генгам: обзор матча 23 сентября 2017
Бордо
23.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Генгам
31'
Ф. Камано
75'
А. Менди
90+2'
Д. Кафу
46'
Я. Салибу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Генгам
ГОЛ! 3:1!
Д. Кафу
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Менди
75'
46'
ГОЛ! 1:1!
Я. Салибу
Желтая карточка
Л. Лерагер
44'
Желтая карточка
Малком
42'
40'
Желтая карточка
К. Кербра
Желтая карточка
Т. Пелленар
35'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
31'
19'
Желтая карточка
Д. Икоко
Желтая карточка
Ж. Тулалан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
2-3-2-2
56
Костиль
33
Йованович
20
Сабали
21
Лерагер
13
Санкаре
28
Тулалан
40
Камано
10
Малком
12
де Превилль
12
Пелленар
4-1-2-3
1
Юнссон
32
Икоко
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
15
Сорбон
8
До
17
Дидо
9
Камара
93
Салибу
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
Бордо
Генгам
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Генгам
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
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