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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Кан
Бордо - Кан: обзор матча 16 января 2018
Бордо
16.01.2018, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
Кан
88'
И. Сантини (П)
90+4'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Кан
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Р. Роделен
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Сантини
Красная карточка
П. Байссе
87'
Желтая карточка
З. Юссуф
85'
83'
Желтая карточка
Б. Санко
67'
Желтая карточка
А. Джику
52'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
31'
Желтая карточка
В. Бесса
Желтая карточка
Ж. Тулалан
9'
Желтая карточка
Н. де Превилль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Кан
30
Брис Самба
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-3-1-2
56
Костиль
29
Пундж
44
Байссе
20
Сабали
8
Мейте
28
Тулалан
21
Лерагер
10
Малком
12
де Превилль
9
Лаборд
4-1-2-2
30
Самба
24
Жилберт
3
Да Силва
5
Санко
4
Джику
15
Айт Беннассер
25
Фере
11
Бесса
23
Роделен
18
Сантини
Остались в запасе
Бордо
Кан
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Бордо - Кан
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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