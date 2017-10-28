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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 28 октября 2017
Бордо
28.10.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 2
Завершен
Монако
57'
Б. Кейта
65'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
Желтая карточка
А. Менди
86'
Желтая карточка
В. Вада
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лемар
Пас отдал
К. Глик
57'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Ж. Моутинью
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Бордо
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
2-4-2-2
56
Костиль
5
Левчук
20
Сабали
21
Лерагер
28
Тулалан
23
Вада
13
Санкаре
40
Камано
10
Малком
12
де Превилль
12
Пелленар
4-1-2-2-1
1
Субашич
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
6
Жорже
6
Фабиньо
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
17
Кейта
Остались в запасе
Бордо
Монако
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Бордо - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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