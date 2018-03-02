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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 02 марта 2018
Монако
02.03.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
45'
С. Йоветич
69'
Р. Лопеш
32'
В. Вада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
73'
Желтая карточка
З. Юссуф
ГОЛ! 2:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Д. Сидибе
69'
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Т. Лемар
45'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Вада
Пас отдал
Ю. Сабали
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Субашич
6
Жорже
21
Жемерсон
24
Раджи
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Геззаль
18
Лемар
9
Лопеш
9
Йоветич
4-3-1-2
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
44
Байссе
29
Пундж
23
Вада
18
Плашил
21
Лерагер
40
Камано
12
де Превилль
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Монако
Бордо
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Монако - Бордо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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