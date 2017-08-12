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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Метц
Бордо - Метц: обзор матча 12 августа 2017
Бордо
12.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Метц
44'
В. Вада
64'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Метц
ГОЛ! 2:0!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Малком
64'
Желтая карточка
Ю. Сабали
55'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 1:0!
В. Вада
Пас отдал
Ф. Камано
44'
31'
Желтая карточка
Н. Ру
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Кафу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
7
Готье Эйн
ПВ
2-4-2-2
56
Костиль
33
Йованович
20
Сабали
28
Тулалан
13
Санкаре
23
Вада
21
Лерагер
40
Камано
10
Малком
19
Менди
12
Пелленар
3-2-2-1-1
1
Дидийон
4
Бишевац
3
Дианье
6
Филлипс
32
Ассу-Экотто
18
Ривьерес
24
Коад
8
Жуффре
11
Нгетт
26
Ру
Остались в запасе
Бордо
Метц
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
14
Матье Удоль
ЛЗ
7
Готье Эйн
ПВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
88
Кафу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
7
Готье Эйн
ПВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
88
Кафу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Бордо - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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