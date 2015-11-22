Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давиде Бертончини - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Давиде
    Фамилия Бертончини
    Команда Пьяченца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1991 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2016 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.01.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    16.01.2016 1' -67' Торино (Турин) 4:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    8'
    10.01.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:5 Наполи (Неаполь)
    06.01.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.12.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:4 Милан (Милан)
    12.12.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 4:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.12.2015 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Кьево (Верона)
    29.11.2015 62' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:2 Верона (Верона)
    22.11.2015 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    08.11.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:2 Дженоа (Генуя)
    01.11.2015 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 4:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.10.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Карпи (Карпи)
    25.10.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    18.10.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 Сампдория (Генуя)
    04.10.2015 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.09.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    23.09.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    12.09.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Рома (Рим)
    30.08.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.08.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
    • Читайте нас: 
    11