Давиде Бертончини - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Бертончини
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1991 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Бертончини
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|16.01.2016
|1' -67'
|Торино (Турин)
|4:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|8'
|10.01.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:5
|Наполи (Неаполь)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:4
|Милан (Милан)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|4:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.12.2015
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.11.2015
|62' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:2
|Верона (Верона)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|01.11.2015
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|4:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.10.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.10.2015
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Рома (Рим)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)