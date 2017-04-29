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Давид Конча
Статистика
Давид Конча - статистика
Завершил карьеру
20 ноября 1996 (29), Сантандер
#24 | Нападающий
177 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.04.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
01.04.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 0
18.03.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 3
03.03.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
28.02.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
24.02.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
19.02.2017
Вильярреал
79' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
10.02.2017
Реал Сосьедад
90' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал
3 : 0
29.01.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
22.01.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 2
16.01.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
0 : 2
17.12.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
5 : 1
05.12.2016
Реал Сосьедад
78' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
27.11.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1 : 3
20.11.2016
Реал Сосьедад
78' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
05.11.2016
Атлетико
82' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
0 : 2
28.10.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
22.10.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
3 : 2
16.10.2016
Реал Сосьедад
88' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 1
18.09.2016
Реал Сосьедад
82' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
21.08.2016
Реал
1' - 56'
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