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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леганес
Реал Сосьедад - Леганес: обзор матча 01 апреля 2017
Реал Сосьедад
01.04.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
53'
Хуанми
29'
А. Шимановски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леганес
90'
Желтая карточка
Э. Моран
84'
Замена
А. Буэно
️️️️
М. Анхель Герреро
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
80'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
В. Жозе
78'
Замена
Й. Гастаньяга
️️️️
М. Бергара
76'
71'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Габриэл
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
И. Субельдия
65'
61'
Замена
У. Лопес
️️️️
Саму
60'
Желтая карточка
Габриэл
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
53'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Шимановски
25'
Желтая карточка
М. Мантовани
Желтая карточка
Хуанми
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
АП
5
Маркел Бергара
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЛП
8
Александер Шимановски
ЦП
14
Саму
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
3-2-1-2-2
28
Рульи
5
Субельдия
26
Мартинес
16
Навас
17
Бершиче
20
Одриосола
5
Бергара
10
Прието
20
Каналес
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
4-4-1-1
1
Эррерин
2
Тито
21
Мантовани
22
Сиовас
15
Рико
21
Перес
8
Шимановски
14
Саму
39
Моран
18
Габриэл
10
Герреро
5
Бергара
5
Гастаньяга
5
Гастаньяга
5
Бергара
5
Субельдия
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
5
Субельдия
12
Виллиан Жозе
9
Баутиста
9
Баутиста
12
Виллиан Жозе
18
Габриэл
44
Инсуа
44
Инсуа
18
Габриэл
14
Саму
8
Лопес
8
Лопес
14
Саму
10
Герреро
19
Буэно
19
Буэно
10
Герреро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леганес
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Реал Сосьедад - Леганес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
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