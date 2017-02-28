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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад - Эйбар: обзор матча 28 февраля 2017
Реал Сосьедад
28.02.2017, вторник, 21:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Эйбар
14'
Хуанми
67'
К. Вела (П)
26'
Г. Эскаланте
90+3'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эйбар
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
П. Леон
Желтая карточка
Э. Гранеро
90'
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
87'
84'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Пенья
Желтая карточка
А. Ильярраменди
78'
73'
Замена
С. Энрих
️️️️
Г. Эскаланте
70'
Желтая карточка
К. Ривера
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Вела
67'
66'
Желтая карточка
Й. Родригес
65'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Д. Зурутуса
60'
Вторая желтая
Хуанми
59'
55'
Замена
М. дос Сантос
️️️️
Т. Инуи
46'
Вторая желтая
Ф. Лежен
26'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
П. Леон
Желтая карточка
Хуанми
15'
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
А. Одриосола
14'
13'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Желтая карточка
Д. Зурутуса
9'
4'
Желтая карточка
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
29
Хосуэ Доррио
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
16
Навас
26
Мартинес
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
7
Хуанми
10
Вела
3-3-2-2
13
Родригес
23
Арбилья
4
Рамис
24
Лежен
7
Пенья
14
Дани Гарсия
13
Луна
8
Эскаланте
17
Ривера
14
Леон
14
Инуи
17
Зурутуса
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Зурутуса
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
7
Пенья
12
Бебе
12
Бебе
7
Пенья
14
Инуи
15
дос Сантос
15
дос Сантос
14
Инуи
8
Эскаланте
9
Энрих
9
Энрих
8
Эскаланте
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эйбар
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
29
Хосуэ Доррио
ЦП
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Остались в запасе
29
Хосуэ Доррио
ЦП
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал Сосьедад - Эйбар
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
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