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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 29 апреля 2017
Реал Сосьедад
29.04.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
45'
К. Вела
84'
Хуанми
65'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
87'
Желтая карточка
М. Онгла
ГОЛ! 2:1!
Хуанми
84'
80'
Желтая карточка
Э. Понсе
Замена
Х. Баутиста
️️️️
К. Вела
78'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
70'
69'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Рамос
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
64'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Малль
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Э. Гранеро
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
45'
42'
Желтая карточка
В. Ангбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЛП
11
Али Малль
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Викторьен Ангбан
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
77
Омер Атцили
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
16
Навас
3
Гонсалес
2
Сальдуа
23
Гранеро
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
7
Хуанми
10
Вела
4-3-1-2
13
Очоа
20
Фулкье
18
Онгла
15
Ингасон
27
Силва
7
Ангбан
11
Малль
4
Уче
8
Перейра
7
Куэнка
20
Рамос
23
Гранеро
17
Зурутуса
17
Зурутуса
23
Гранеро
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
10
Вела
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Вела
11
Малль
13
Бога
13
Бога
11
Малль
20
Рамос
9
Понсе
9
Понсе
20
Рамос
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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