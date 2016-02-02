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    Лайам Троттер - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Лайам
    Фамилия Троттер
    Состав Без клуба
    Родной город Ипсвич
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1988 (34 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 12 1 0 1 0
    Ноттингем Форест 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 70' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.04.2016 1' -45' Дерби Каунти (Дерби) 4:1 Болтон (Болтон)
    05.04.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Болтон (Болтон)
    02.04.2016 30' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Рединг (Рединг)
    19.03.2016 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 6:0 Болтон (Болтон)
    12.03.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Престон (Престон)
    22'
    08.03.2016 1' -67' Болтон (Болтон) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.03.2016 68' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    06.02.2016 64' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    02.02.2016 1' -83' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Болтон (Болтон)
    23.01.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    16.01.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Болтон (Болтон)
    29.12.2015 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    27.12.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Лидс (Лидс)
    19.12.2015 84' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    14.12.2015 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.12.2015 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.12.2015 79' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Фулхэм (Лондон)
    28.11.2015 89' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Рединг (Рединг)
    21.11.2015 1' -67' Брентфорд (Лондон) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    06.11.2015 70' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    03.11.2015 1' -90' Престон (Престон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    31.10.2015 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.10.2015 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    90'
    08.08.2015 90' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
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