Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лайам Троттер - статистика

Завершил карьеру
24 августа 1988 (38), Ипсвич
#17 | Полузащитник
188 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
12
1
0
1
0
Ноттингем Форест
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Болтон
1 : 2
16.04.2016
Мидлсбро
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
4 : 1
09.04.2016
Болтон
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
3 : 1
05.04.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Болтон
0 : 1
02.04.2016
Рединг
30' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
6 : 0
19.03.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
1 : 2
12.03.2016
Престон
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 2
08.03.2016
Ипсвич Таун
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
2 : 1
05.03.2016
Болтон
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
02.02.2016
Болтон
1' - 83'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
3 : 1
23.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
16.01.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
1 : 1
29.12.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.12.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.12.2015
Милтон Кинс Донс
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
0 : 0
14.12.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
11.12.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
05.12.2015
Фулхэм
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
28.11.2015
Рединг
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брентфорд
2 : 1
21.11.2015
Ноттингем Форест
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
06.11.2015
Дерби Каунти
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
03.11.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
31.10.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.10.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
0 : 0
08.08.2015
Дерби Каунти
90' - 90'
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
4
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
4
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
4
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
7
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+