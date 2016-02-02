|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|12
|1
|0
|1
|0
|Ноттингем Форест
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|70' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.04.2016
|1' -45'
|Дерби Каунти (Дерби)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|05.04.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|02.04.2016
|30' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|12.03.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|22'
|08.03.2016
|1' -67'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.03.2016
|68' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|06.02.2016
|64' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|02.02.2016
|1' -83'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|23.01.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|16.01.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|29.12.2015
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|27.12.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|19.12.2015
|84' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|14.12.2015
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11.12.2015
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.12.2015
|79' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Фулхэм (Лондон)
|28.11.2015
|89' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Рединг (Рединг)
|21.11.2015
|1' -67'
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.11.2015
|70' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|03.11.2015
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|31.10.2015
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|24.10.2015
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|90'
|08.08.2015
|90' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)