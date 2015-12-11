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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест: обзор матча 11 декабря 2015
Вулверхэмптон
11.12.2015, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
15'
Э. Эбанкс-Лэнделл
80'
Д. Блэксток
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
Д. Блэксток
88'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Замена
Б. Афобе
️️️️
А. Ле Фондре
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Блэксток
Пас отдал
Х. Лэнсбери
78'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Р. Мендес
77'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Б. Осборн
67'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. О'Грэди
55'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
41'
Желтая карточка
М. Мансьенн
Желтая карточка
К. МакДональд
32'
Желтая карточка
Д. Прайс
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эбанкс-Лэнделл
Пас отдал
Д. Грэм
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
4-4-1-1
1
Икеме
6
Эбанкс-Лэнделл
23
Батт
13
Голбоурн
2
Йорфа
16
Эдвардс
29
МакДональд
17
Хенри
19
Прайс
10
Грэм
19
Ле Фондре
4-3-3
24
Де Врис
28
Мансьенн
5
Миллс
15
Пинильос
2
Личай
8
Воган
23
Лэнсбери
23
Осборн
20
Мендес
7
Оливейра
8
О'Грэди
19
Ле Фондре
23
Афобе
23
Афобе
19
Ле Фондре
20
Мендес
20
Блэксток
20
Блэксток
20
Мендес
23
Осборн
10
Уильямс
10
Уильямс
23
Осборн
8
О'Грэди
16
Уорд
16
Уорд
8
О'Грэди
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Мулинекс
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