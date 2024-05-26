Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Папи Джилободжи - статистика

Завершил карьеру
1 декабря 1988 (37), Каолак
#3 | Защитник
192 см
Сенегал
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
34
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
3 : 1
18.05.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
1 : 6
12.05.2024
Газиантеп
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
1 : 1
05.05.2024
Хатайспор
1' - 90'
11'
56'
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
4 : 2
28.04.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантеп
2 : 0
21.04.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.04.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
02.04.2024
Аланьяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
17.03.2024
Газиантеп
1' - 88'
Турция. Суперлига, 29 тур
Газиантеп
2 : 0
11.03.2024
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
04.03.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
1 : 1
18.02.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
1 : 3
11.02.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
2 : 1
29.01.2024
Газиантеп
1' - 90'
29'
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
1 : 1
24.01.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
2 : 2
21.01.2024
Газиантеп
1' - 90'
41'
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
76'
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 2
19.12.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 3
10.12.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
4 : 2
03.12.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
0 : 1
25.11.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
0 : 3
11.11.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
2 : 0
06.11.2023
Ризеспор
1' - 90'
41'
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
2 : 0
30.10.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 0
21.10.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
07.10.2023
Газиантеп
1' - 90'
36'
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
1 : 2
29.09.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
2 : 0
22.09.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 0
16.09.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
0 : 3
02.09.2023
Галатасарай
1' - 84'
75'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
2 : 0
25.08.2023
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
1 : 3
20.08.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
13.08.2023
Газиантеп
1' - 90'
Главные новости
Слуцкий – о внешности игроков: «Отталкивают друг друга в очереди к зеркалу перед матчами, дамские угодники»
09:26
1
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
3
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
5
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
1
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
3
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
6
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+