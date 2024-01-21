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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Газиантеп
Сивасспор - Газиантеп: обзор матча 21 января 2024
Сивасспор
21.01.2024, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Газиантеп
8'
Р. Манай (П)
15'
Р. Манай (П)
29'
Д. Дрэгуш
41'
П. Джилободжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Газиантеп
90'
+1
Замена
I. Karakas
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
Э. Гекай
️️️️
Б. Капачак
89'
86'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Б. Акоста
81'
Вторая желтая
А. Максим
69'
Желтая карточка
А. Максим
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Р. Квет
67'
Замена
М. Палули
️️️️
Э. Бассан
67'
Желтая карточка
Б. Капачак
64'
48'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
46'
Замена
Б. Акоста
️️️️
М. Евтович
44'
Желтая карточка
М. Евтович
41'
ГОЛ! 2:2!
П. Джилободжи
Пас отдал
O. Ozcicek
Желтая карточка
Р. Манай
37'
29'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
А. Максим
Желтая карточка
Р. Квет
18'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Манай
15'
Замена
А. Пармак
️️️️
З. Эрдал
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Манай
8'
6'
Желтая карточка
С. М'Баката
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
(К)
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Марко Евтович
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
97
Mustafa Özbay
ЦФ
76
Eren Kaya
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
91
Bahadir Golgeli
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Вурал
3
Чифтци
15
Пунгурас
58
Эрдал
14
Камара
16
Квет
2
Аппиндангойе
17
Бассан
77
Барроу
17
Капачак
7
Манай
4-3-2-1
1
Ницэ
22
М'Баката
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
5
Эрсой
8
Евтович
61
44
Максим
18
Сореску
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
17
Бассан
7
Палули
7
Палули
17
Бассан
58
Эрдал
6
Пармак
6
Пармак
58
Эрдал
16
Квет
20
Кесгин
20
Кесгин
16
Квет
17
Капачак
21
Гекай
21
Гекай
17
Капачак
Акоста
8
Соялп
8
Соялп
Акоста
8
Евтович
6
Акоста
6
Акоста
8
Евтович
10
Дрэгуш
23
23
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Сивасспор
Газиантеп
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
97
Mustafa Özbay
ЦФ
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
97
Mustafa Özbay
ЦФ
76
Eren Kaya
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Сивасспор - Газиантеп
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
348
387
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.9
2.17
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylul Stadium, Sivas
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