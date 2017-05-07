Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жозе Семеду - статистика

Завершил карьеру
11 января 1985 (41), Сетубал
#29 | Защитник
183 см | 80 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
07.05.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
29.04.2017
Шеффилд Уэнсдэй
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
22.04.2017
Дерби Каунти
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.04.2017
Шеффилд Уэнсдэй
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
14.04.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
08.04.2017
Ньюкасл
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
0 : 2
04.04.2017
Шеффилд Уэнсдэй
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Барнсли
1 : 1
01.04.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
17.03.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
07.03.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 1
04.03.2017
Норвич Сити
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
25.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
21.02.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
10.02.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
13.12.2016
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Рединг
2 : 1
10.12.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
2 : 0
29.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
24.09.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бертон Альбион
3 : 1
16.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
0 : 0
13.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
07.08.2016
Астон Вилла
Был в запасе
Главные новости
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
3
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
5
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+