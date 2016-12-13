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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли: обзор матча 13 декабря 2016
Шеффилд Уэнсдэй
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
37'
А. МакДональд (АГ)
80'
С. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
82'
Красная карточка
А. Хэммилл
ГОЛ! 2:0!
С. Хатчинсон
80'
79'
Замена
С. Джанко
️️️️
Р. Кент
Замена
А. Нухиу
️️️️
С. Флетчер
79'
69'
Замена
С. Пэйн
️️️️
Т. Брэдшоу
69'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Морси
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Беннэн
68'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Л. Жоао
55'
Желтая карточка
Л. Жоао
50'
Желтая карточка
Б. Беннэн
45'
40'
Желтая карточка
С. Морси
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. МакДональд
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
5
Сэм Хатчинсон
ЦП
3
Адам Рич
ЛФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
19
Лукас Жоао
РФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
4
Джош Сковен
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
3-1-3-3
27
Вествуд
36
Пудил
4
Ловенс
12
Лис
20
Ли
2
Палмер
10
Беннэн
5
Хатчинсон
3
Рич
26
Флетчер
19
Жоао
4-3-1-2
17
Дэвис
17
Идом
4
Робертс
5
МакДональд
14
Бри
4
Сковен
8
Морси
14
Хурихейн
77
Кент
11
Уиннелл
9
Брэдшоу
10
Беннэн
3
Джонс
3
Джонс
10
Беннэн
19
Жоао
23
Уоллес
23
Уоллес
19
Жоао
26
Флетчер
9
Нухиу
9
Нухиу
26
Флетчер
77
Кент
17
Джанко
17
Джанко
77
Кент
8
Морси
7
Хэммилл
7
Хэммилл
8
Морси
9
Брэдшоу
23
Пэйн
23
Пэйн
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Хиллсбро
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