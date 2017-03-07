Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион
Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион: обзор матча 07 марта 2017
Шеффилд Уэнсдэй
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
16'
Р. Уоллес
24'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион
83'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Л. Варни
Замена
У. Бакли
️️️️
М. Фокс
79'
71'
Замена
М. Палмер
️️️️
М. Сорделл
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Уиннелл
67'
52'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Замена
А. Рич
️️️️
Р. Уоллес
52'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ирвин
ГОЛ! 1:0!
Р. Уоллес
Пас отдал
Д. Джонс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ОП
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-3
27
Вествуд
4
Ловенс
23
Сассо
3
Фокс
32
Хант
3
Джонс
10
Беннэн
23
Уоллес
11
Уиннелл
29
Роудс
45
Форестьери
4-1-3-2
33
МакЛафлин
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
6
Тернер
2
Фланаган
5
МакФадзин
22
Дайер
21
Кристенсен
36
Ирвин
42
Варни
9
Сорделл
23
Уоллес
3
Рич
3
Рич
23
Уоллес
3
Фокс
11
Бакли
11
Бакли
3
Фокс
11
Уиннелл
26
Флетчер
26
Флетчер
11
Уиннелл
9
Сорделл
16
Палмер
16
Палмер
9
Сорделл
42
Варни
12
Вудроу
12
Вудроу
42
Варни
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бертон Альбион
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Бертон Альбион
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+