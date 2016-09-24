Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест: обзор матча 24 сентября 2016
Шеффилд Уэнсдэй
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
68'
К. Ли
90+1'
К. Ли
35'
Х. Лэнсбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
90'
+6
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
90'
+6
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
А. Абди
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Б. Осборн
ГОЛ! 2:1!
К. Ли
Пас отдал
С. Флетчер
90'
+1
82'
Замена
Н. Думитру
️️️️
Д. Грант
Замена
А. Нухиу
️️️️
Г. Хупер
82'
77'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Веллиос
Замена
А. Абди
️️️️
Б. Беннэн
72'
ГОЛ! 1:1!
К. Ли
Пас отдал
Р. Уоллес
68'
59'
Замена
П. Касами
️️️️
М. Карайол
Замена
Г. Ловенс
️️️️
Т. Лис
59'
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
М. Карайол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
23
Бен Осборн
ЛФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
4-1-2-3
27
Вествуд
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Рич
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
88
Хупер
26
Флетчер
45
Форестьери
3-4-1-2
88
Стойкович
2
Личай
5
Миллс
28
Мансьенн
8
Коэн
7
Грант
20
Перейра
23
Лэнсбери
29
Карайол
27
Веллиос
23
Осборн
12
Лис
4
Ловенс
4
Ловенс
12
Лис
10
Беннэн
22
Абди
22
Абди
10
Беннэн
88
Хупер
9
Нухиу
9
Нухиу
88
Хупер
29
Карайол
23
Касами
23
Касами
29
Карайол
27
Веллиос
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Веллиос
7
Грант
12
Думитру
12
Думитру
7
Грант
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
25
Кэмерон Доусон
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Джордан Смит
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+