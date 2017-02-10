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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити: обзор матча 10 февраля 2017
Шеффилд Уэнсдэй
10.02.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
9'
Д. Роудс
80'
С. Уиннелл
86'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
87'
Желтая карточка
П. Робинсон
ГОЛ! 3:0!
А. Рич
86'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Уоллес
85'
82'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Д. Дэвис
Замена
А. Абди
️️️️
Б. Беннэн
82'
ГОЛ! 2:0!
С. Уиннелл
80'
72'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Синклэйр
Замена
А. Рич
️️️️
Ф. Форестьери
67'
63'
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Кифтенбельд
61'
Желтая карточка
Д. Дэвис
59'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
45
Фернандо Форестьери
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЛП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
АП
8
Майкел Кифтенбельд
ПП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-2-3-2
27
Вествуд
3
Фокс
23
Сассо
4
Ловенс
5
Хатчинсон
32
Хант
45
Форестьери
10
Беннэн
23
Уоллес
11
Уиннелл
29
Роудс
2-3-1-3
29
Кушчак
17
Гроундс
4
Робинсон
8
Кифтенбельд
25
Глисон
16
Дэвис
8
Гарднер
10
Нсуе
10
Юткевич
24
Синклэйр
23
Уоллес
20
МакМанаман
20
МакМанаман
23
Уоллес
45
Форестьери
3
Рич
3
Рич
45
Форестьери
10
Беннэн
22
Абди
22
Абди
10
Беннэн
24
Синклэйр
34
Адамс
34
Адамс
24
Синклэйр
8
Кифтенбельд
11
Фрей
11
Фрей
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
21
Стюарт
21
Стюарт
16
Дэвис
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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