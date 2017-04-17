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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 17 апреля 2017
Куинз Парк Рейнджерс
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
20'
И. Силла
12'
А. Рич
31'
Д. Пудил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Д. Перч
76'
76'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Роудс
Замена
М. Смит
️️️️
Р. Мэннинг
75'
67'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Г. Хупер
67'
Замена
Ж. Семеду
️️️️
Р. Уоллес
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Робинсон
62'
61'
Желтая карточка
А. Рич
Замена
К. Луалуа
️️️️
М. Петрассо
45'
31'
ГОЛ! 1:2!
Д. Пудил
ГОЛ! 1:1!
И. Силла
Пас отдал
Д. Макки
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Рич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЛП
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
15
Люк Фримен
АП
42
Майкл Петрассо
ПП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
16
Шон Госс
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-4-1-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
6
Линч
24
Перч
18
Мэннинг
14
Робинсон
21
Луонго
12
Макки
42
Петрассо
15
Фримен
26
Силла
4-4-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
3
Рич
23
Уоллес
10
Беннэн
2
Палмер
3
Джонс
29
Роудс
88
Хупер
42
Петрассо
25
Луалуа
25
Луалуа
42
Петрассо
14
Робинсон
14
Вашингтон
14
Вашингтон
14
Робинсон
18
Мэннинг
17
Смит
17
Смит
18
Мэннинг
23
Уоллес
29
Семеду
29
Семеду
23
Уоллес
88
Хупер
45
Форестьери
45
Форестьери
88
Хупер
29
Роудс
9
Нухиу
9
Нухиу
29
Роудс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Шон Госс
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
20
Каллум МакМанаман
ПВ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Шон Госс
ЦП
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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